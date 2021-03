Sky Rojo : faut-il regarder la nouvelle série des créateurs de La Casa de Papel ?

Une course contre la montre complètement dingue

Après La Casa de Papel et White Lines, annulée au bout d'une saison seulement, Alex Pina nous embarque cette fois-ci dans un univers très différent dans Sky Rojo, celui de la prostitution. Il raconte l'histoire à travers les 3 personnages principaux, Coral, Wendy et Gina, jouées par trois actrices que vous allez sans aucun doute adorer.

Veronica Sanchez, vue dans El Embarcadero (The Pier en anglais) avec Alvaro Morte (La Casa de Papel), Lali Esposito, Yany Prado ont été très bien choisies pour ces rôles à la fois complexes, dévergondés et tellement badass. Sans oublier Asier Exteandia (Romeo le proxénète), Enric Auquer (Christian) et Miguel Angel Sivelstre (Moises), à retrouver bientôt dans la saison 5 de La Casa de Papel, qui ont les parfaites têtes de méchants. Le casting est donc réussi !

Le casting n'est pas le seul point positif de Sky Rojo. Dès le premier épisode, la nouvelle série d'Alex Pina nous plonge au coeur de l'action, ce qui permet d'éviter les longueurs avec une introduction trop détaillées. Elle a d'ailleurs trouver une astuce pour nous en apprendre plus sur les personnages sans alourdir l'histoire : alterner les flashbacks et les scènes actuelles. Cela amène un peu de légèreté parmi les séquences violentes et explosives.

En tout cas, vous allez vite devenir accro à cette cavale complètement dingue. Les filles enchaînent les galères et les accidents dans leur course-poursuite avec Moises et Christian et honnêtement, on n'aimerait pas être à leur place, mais malgré leurs problèmes, elles forment un girl power efficace grâce à leurs passés difficiles. Au moins, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce rythme effréné !

En bref, Sky Rojo est riche en action et en rebondissements. Si vous avez adoré La Casa de Papel, vous allez sûrement aimer cette nouvelle série espagnole féministe ! Attention quand même aux dialogues qui peuvent heurter certaines personnes.