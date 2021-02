Clarice, Katy Keene, El Embarcadero... 10 séries à voir en exclu sur Salto

On pourrait presque s'y perdre avec toutes les plateformes disponibles en France. En plus de Netflix, Amazon Prime Video, OCS, Apple TV+ et Disney+ qui lancera le 23 février sa section Star, Salto est l'une des dernières plateformes payantes à avoir fait son arrivée sur le marché. En plus d'intégrales de séries cultes, la plateforme française propose aussi pas mal de programmes en avant-première ou même carrément en inédits. Si tu ne sais pas trop quoi voir, voici des séries qui valent le coup d'oeil.

Clarice

C'est l'une des séries très attendues de cet hiver 2021 à la télévision américaine. La série Clarice, centrée sur l'agent du FBI créée par Thomas Harris, Clarice Starling, est disponible en US+24 sur Salto, avant sa diffusion à venir sur TF1. On y retrouve la jeune femme en 1993, un an après les événements du Silence des Agneaux et la fuite d'Hannibal Lecter. Clarice va mener des enquêtes à Washington, se spécialisant plus particulièrement pour des crimes commis par des serial-killers et des prédateurs sexuels. C'est Rebecca Breeds, vue dans The Originals, qui reprendra le rôle tenu par Jodie Foster dans le film multirécompensé. Kal Penn (Dr House), Devyn A. Tyler et Michael Cudlitz (The Walking Dead) sont aussi au casting.

En US+24 depuis le vendredi 12 février. La série sera prochainement diffusée sur TF1.