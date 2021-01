A Million Little Things sur Salto : pourquoi il ne faut pas manquer la série

Une série touchante à la This is Us

On commençait à se demander quand A Million Little Things allait arriver en France ! Et pour cause, la série est diffusée aux Etats-Unis sur la chaîne ABC (qui programme aussi Good Doctor ou Grey's Anatomy) depuis septembre 2018. Il a fallu du temps mais croyez-nous, vous ne serez pas déçu de votre visionnage ! En mêlant drame et humour avec une bonne dose de soap et un casting convaincant et attachant, A Million Little Things tape dans le mille.

Depuis ses débuts à la télévision américaine, A Million Little Things est souvent comparée à une autre série dramatique tire larme mais puissante : This is Us, lancée deux ans plus tôt à la télévision US. Les comparaisons sont presque normales mais cela ne veut pas pour autant dire que A Million Little Things est une copie de la série avec Milo Ventimiglia et Mandy Moore. Au contraire, elles sont mêmes complémentaires et chacune à sa façon réussit à évoquer les joies et les peines de ses personnages, d'une famille pour l'une, d'un groupe d'amis pour l'autre.