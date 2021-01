Disney + : Prison Break, Scrubs, Deadpool... l'incroyable catalogue de la rubrique "Star" dévoilé

Disney + : Scrubs, Deadpool, Prison Break... l'incroyable catalogue de la rubrique Star dévoilé

Dans quelques semaines, Disney+ ouvrira les portes de Star, une nouvelle rubrique réservée aux abonnés adultes de la plateforme. Et à en croire les premières révélations, les catalogues séries et cinéma seront incroyables avec du contenu classique (Prison Break, 24 heures chrono), du contenu rare (Scrubs, Desperate Housewives, Lost, Alien, Deadpool) et du contenu inédit (Love, Victor, Solar Opposites).