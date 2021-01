Disney+ augmente ses tarifs et annonce l'arrivée de Star, une section pour les adultes

Quelques séries inédites déjà annoncées

Concernant ce futur catalogue, soyez rassurés, on devrait également y retrouver des créations originals spécialement conçus pour Star, mais surtout des oeuvres totalement inédites en France et pas simplement d'anciennes licences vues et revues ailleurs. A ce sujet, Disney+ a déjà officialisé l'arrivée de 3 séries très spéciales : Big Sky (un thriller porté par Ryan Phillippe et Katheryn Winnick qui suit l'enquête de deux détectives privés à la suite de la disparition de deux soeurs, possiblement victimes d'un serial-kidnappeur), Love Victor (une comédie romantique adaptée du film du même nom qui suit Victor, un jeune lycéen en pleine découverte de son orientation sexuelle) et Solar Opposites (une série d'animation créé par Justin Roiland, l'un des créateurs de Rick & Morty, qui met en scène une famille d'extraterrestres qui tentent d'avoir une vie normale sur Terre).

A noter que Black-ish (qui n'est pas totalement inédite, car diffusée sur chez les chaînes du groupe Canal+), sera également intégrée au catalogue. Portée par Anthony Anderson et Tracee Ellis Ross, cette comédie intègre parfaitement les problématiques liées au fait d'être noir aux USA. Une nouvelle preuve que Star permettra de découvrir du contenu moins lisse et cadré que sur Disney+.