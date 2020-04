Love Victor : le héros de la série se dévoile, la date de diffusion annoncée

Disney+ a-t-elle décidé de ne proposer que des contenus "familiaux" ? C'est en tout cas ce qui semble se profiler. Le tournage de Lizzie McGuire a été mis en pause et Hilary Duff avait taclé cette décision. Quant à Love, Victor ? La série spin-off de Love, Simon devait être lancée sur Disney+ avant d'atterrir sur Hulu ce qui avait fait polémique lors de l'annonce en février.

Love, Victor se dévoile avec une première scène

Qu'importe cette décision, Love, Victor sera prochainement disponible aux Etats-Unis, même s'il faudra attendre plus longtemps pour la France. La série se déroule dans le même univers que le film Love, Simon, sorti en 2018 dans lequel Simon, un jeune lycéen qui cache son homosexualité, tombait amoureux d'un jeune homme avec qui il correspondait par email. Victor, nouvel élève du lycée de Creekwood, va tenter de trouver sa place alors qu'il se pose des questions sur son orientation sexuelle. Les premières images à voir dans notre diaporama montrent une discussion entre Victor (joué par Michael Cimino) et un beau serveur. L'humour est au rendez-vous de cette scène qui donne déjà envie d'en voir plus !

La série arrive le...

Il n'y aura plus très longtemps à attendre avant l'arrivée de Love, Victor. La série sera lancée pour le mois des fiertés, plus précisément le 19 juin prochain. A savoir que Nick Robinson qui jouait Simon sera de retour en tant que narrateur dans les 10 épisodes de la série. Au casting, on retrouve aussi Ana Ortiz, James Martinez et Sophia Bush.