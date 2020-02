Lizzie McGuire : le reboot trop adulte pour Disney+ ? Le petit tacle de Hilary Duff

Une série trop adulte pour Disney+ ?

Une idée qui semble d'ailleurs se confirmer si on en croit Variety. Le site a interrogé Terri Minsky, la showrunner qui a été virée le mois dernier. Elle confie qu'elle souhaiterait que la série passe elle aussi sur Hulu. "J'adorerais que la série existe mais idéalement, j'aimerais qu'elle ait le même traitement d'aller sur Hulu et de faire la série que nous étions en train de faire" a-t-elle confié. Dans son article, le site américain précise de plusieurs sources ont confié que Hilary Duff (qui a refusé de faire plus de commentaire à ce sujet) serait en froid avec Disney. "Les deux femmes voulaient faire une version plus adulte de Lizzie alors que Disney veut une série qui attirerait les enfants et les familles, plus similaire à la série originale. Des sources expliquent que Disney était d'accord avec la vision de Minsky et de Duff." peut-on lire. Ce n'est que plus tard que le studio aurait changé d'avis.



Le reboot de Lizzie McGuire devait suivre la jeune femme, maintenant âgée de 30 ans, et vivant à New York. Hilary Duff n'était pas la seule actrice de la série originale annoncée au casting puisque Jake Thomas (Matt), Hallie Todd (Jo), Robert Carradine (Sam) et Adam Lamberg (Gordo) devaient reprendre leurs rôles. La série n'est pas encore annulée mais son futur est plus que jamais incertain.