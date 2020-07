Rick et Morty : bientôt un crossover avec la série Solar Opposites ?

Un crossover avec Rick & Morty ?

Il y a quelques semaines, une nouvelle série d'animation a fait son apparition sur Hulu. Son nom ? Solar Opposites. Son créateur ? Justin Roiland. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit également du co-créateur de Rick & Morty, la cultissime comédie d'Adult Swim. Aussi, alors que les deux séries partagent ce point commun et univers aussi décalé l'un que l'autre, de nombreux fans s'interrogent déjà sur la possibilité d'un crossover entre elles.

Alors, simple fantasme de téléspectateurs ou réelle possibilité à venir dans le futur ? A priori, on partirait pour le moment vers la première option. Invité du Comic Conc, Justin Roiland a en effet rappelé qu'il ne possédait pas toutes les cartes en mains pour donner vie à un tel projet, "Le truc, c'est qu'on doit réussir à amadouer ces deux grosses entreprises derrière ces séries pour qu'elles soient gentilles l'une envers l'autre et acceptent de prêter leur propriété intellectuelle." Bref, ça pue.

Un projet peu excitant

De même, si Justin Roiland ne ferme pas totalement la porte à cette idée, Mike McMahan - le co-créateur de Solar Opposites, est de son côté nettement moins excité par une telle opportunité. Afin de nous faire comprendre que ça n'est pas encore dans ses projets, il a déclaré de sa plus belle ironie, "Comme tout le monde le sait, la première chose à laquelle vous pensez quand vous créez une nouvelle série, c'est à tous les crossovers que vous allez pouvoir faire".

Puis, afin de bien montrer à quel point cette envie du public de Rick & Morty le fait chi*r pour le moment, le partenaire de Justin Roiland a dévoilé la seule idée qu'il a en tête actuellement, "Tous les personnages se retrouveraient dans une pièce pour écrire des mails afin de demander aux Power Rangers de faire un crossover avec Star Trek, et à la fin ils se diraient 'Wow mince, on n'a plus le temps pour le nôtre'". Une jolie façon détournée de nous dire d'arrêter de l'embêter avec ça. Même Rick semble moins saoulé quand il doit expliquer des trucs à Jerry.