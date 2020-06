Rick et Morty : pourquoi les créateurs ne s'intéressent pas aux avis et théories des fans

Rick & Morty n'est pas une série d'animation comme les autres. Tandis que Justin Roiland et Dan Harmon, les créateurs, s'amusent à détourner les codes de la pop-culture et à mettre en scène une mythologie fascinante et meta, les fans ne sont que très rarement passifs devant les épisodes. On a encore pu le découvrir dans le final de la saison 4, cet univers est si spécial qu'il y a de quoi imaginer de nombreuses théories sur ses mystères et sur ce que font et imaginent les scénaristes derrière.

Des théories trop encombrantes

Cependant, Justin Roiland l'a révélé à Cinemablend, s'il est heureux de voir Rick & Morty se retrouver au centre d'aussi nombreuses discussions et théories, lui et son équipe ne s'intéressent jamais à ce qu'il se dit sur Internet, "On ne lit pas ce genre de trucs, ces théories. C'est amusant de parler de toutes ces différentes possibilités, mais il n'y a réellement que très peu, très très peu de choses que l'on pourrait trouver intéressantes de canoniser [dans la série]." Non pas que les idées des fans sont mauvaises, mais Rick & Morty est sa série et il ne veut pas la polluer avec des concepts qui ne lui appartiendraient pas, "C'est plus amusant pour nous de simplement avancer avec nos idées. (...) Je ne veux pas de [leurs avis] dans ma tête."

Des propos qui peuvent surprendre, mais qui sont pourtant logiques. Justin Roiland l'a ensuite rappelé, il serait impossible de créer quelque chose de linéaire en incorporant des idées à droite, à gauche, "C'est peut-être horrible à avouer, mais quand vous travaillez sur une série et que vous êtes dans la salle des scénaristes pendant des heures et que votre cerveau commence à fondre à cause de toutes ces permutations potentielles pour toutes ces histoires que vous tentez d'imaginer, la dernière chose que vous voulez c'est rentrer à la maison, vous allonger dans le lit et lire encore plus de choses sur des sujets que vous étudiez déjà, mais de la part de personnes qui ne font pas partie de votre groupe". Pour faire simple, la recette du succès de la série, c'est justement qu'elle est uniquement tirée du cerveau de ses créateurs.

Des réactions parfois douloureuses

Enfin, Dan Harmon a de son côté mis en avant une autre raison très importante pour laquelle ils ne vont pas lire les avis/théories des fans : c'est pour le bien de leur santé mentale. Fort de son expérience sur la série Community où il tentait d'être proche du public, il sait que cette proximité peut parfois être très douloureuse pour un artiste : "C'est une métaphore sur-utilisée, mais elle fonctionne quand même : une série, c'est comme votre enfant. Du coup, aller sur un forum comme Reddit, c'est comme voir votre enfant être balancé dans les mains de gens qui l'aiment. C'est incroyable. Et puis d'un coup ils vont dire, 'Oh, j'aime pas ça, c'est nul'. Et ils le jettent. (...) Ça peut faire mal. (...) C'est inévitable que lorsque des gens s'intéressent à votre travail et aiment ce que vous faites, ils puissent à un moment utiliser des mots qui peuvent votre affecter émotionnellement."

Bref, si vous pensez avoir une idée de génie capable de révolutionner la série, laissez tomber et trouvez-vous une autre passion.