Rick & Morty rend hommage aux anime dans un court-métrage inédit (et sanglant)

A l'heure où les tournages sont suspendus et où la post-production de nombreux épisodes ne peut pas être terminée, ce qui oblige les chaînes à réduire les saisons de certaines séries ou à en repousser la diffusion, Adult Swim vient d'offrir un joli cadeau aux fans de Rick & Morty.

Rick & Morty version anime

En effet, alors que tout le monde attend avec impatience la suite de la saison 4, la chaîne américaine a profité de sa chaîne YouTube pour y poster un court-métrage inédit et impressionnant intitulé 'Samurai & Shogun'. Au programme ? On y retrouve nos personnages préférés dans un univers qui rend hommage à l'animation nippone.

Entre des doublages typiquement japonais, des chorégraphies de combat aussi spectaculaires qu'improbables et des litres de sang qui giclent à chaque coup, cette production signée Studio Deen (The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, Ranma 1/2) est une jolie pépite. Et on ne sait pas pourquoi, mais cette vidéo nous donne furieusement envie de nous refaire Vinland Saga, actuellement disponible sur Prime Video !