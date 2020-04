Community : un film bientôt en préparation ? Dan Harmon et les acteurs sont prêts

Abed n'a cessé de le rappeler au cours des épisodes de Community : Six seasons and a movie. Bien évidemment, le personnage parlait de Cougar Town à l'époque, mais cela n'a pas empêché les fans de la comédie de Dan Harmon de s'approprier ce slogan afin de soutenir la série et l'aider à connaître un tel destin.

Ainsi, malgré des audiences décevantes et un certain snobisme de la part des cérémonies de récompenses, Community - qui a été sauvée une fois de l'annulation grâce à Yahoo!, a réellement eu le droit à ses six saisons. Un petit miracle télévisuel comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, qui pose une question : et qu'en est-il d'un possible film ?

Un film Community déjà imaginé ?

Bonne nouvelle, Dan Harmon - conscient de l'amour du public pour Community, n'a pas abandonné l'idée. Il l'a confié au micro de Independent, "Il y a déjà des idées qui ont été balancées à droite à gauche. (...) On a déjà des concepts sur comment on pourrait concrétiser un retour dans ce monde".

Surtout, celui qui s'occupe désormais de la série Rick & Morty l'a également précisé, il n'est pas le seul à rêver d'un tel projet, "Je crois sincèrement que tout le casting est prêt à le faire. Ils s'aiment tous les uns les autres, et ils se manquent tous. Je pense que le temps leur permet de regarder en arrière et de réaliser à quel point ce show était une bénédiction dans la vie de chacun".

Les acteurs sont prêts

Un sentiment un peu trop optimiste, 5 ans après la diffusion du dernier épisode ? Pas du tout. Joel McHale (Jeff) l'a déclaré au journal, "C'était le rôle le plus satisfaisant et génial que j'ai pu jouer. Je le reprendrai à n'importe quel moment", tandis que Gillian Jacobs (Britta) a de son côté déclaré, "Community a changé ma carrière. Il y a dedans les meilleures personnes avec qui j'ai pu travailler, en tant que talent et personnalité. Ça me manque énormément de travailler avec eux".

Mais ce n'est pas tout, comme si l'espoir d'un retour n'était déjà pas assez fort, Alison Brie (Annie) a ensuite rappelé, "Il y a une possibilité d'histoires avec ces personnages qui est infinie", secondée par Yvette Nicole Brown (Shirley) qui a précisé, "Il y a clairement beaucoup plus d'histoires à raconter. Je pense qu'un film est inévitable !"

Et à l'heure où les plateformes de streaming n'ont jamais été aussi nombreuses (Netflix, Prime Video, Hulu, Apple TV+...), on croise les doigts pour que l'une d'entre elles donne vie à un tel projet.