Rick & Morty saison 4 : un épisode était en réalité prévu pour la série Community

La première partie de la saison 4 de Rick & Morty diffusée en 2019 était peut-être très courte (seulement 5 ont été dévoilés), mais elle nous a tout de même offert de nombreux moments épiques et blagues mémorables. Et parmi elles, comment ne pas citer tout cet épisode basé sur les toilettes secrètes de Rick ?

Rick & Morty a recyclé Community

Pourtant, si cette idée à la fois improbable et déjantée colle parfaitement à l'image du scientifique fou, elle n'était initialement pas imaginée pour cette série. A l'occasion d'une passionnante interview accordée à The Independent, Dan Harmon - le co-créateur, a au contraire confirmé qu'il s'agissait en réalité d'un simple recyclage.

Invité à réagir sur des épisodes de Community, sa précédente série à découvrir absolument, qu'il n'aurait pas eu la possibilité de produire à l'époque, le showrunner a dans un premier temps confié, "Je n'ai pas souvenir d'une idée que nous aurions toujours voulu faire mais que nous n'avons pas pu mettre en place", avant de confesser, "Mais il y a un concept qui flottait régulièrement dans l'air, qui était l'idée de faire un épisode où Jeff (Joel McHale) était un chieur timide. Et au final, j'ai fini par utiliser cette idée dans Rick & Morty".

Et entre les blagues vaseuses de Pierce, le jugement moqueur de Britta et un possible rap improvisé de Troy et Abed sur ce sujet, on ne peut que regretter l'absence d'une telle intrigue dans la comédie.