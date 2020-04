Community : 5 bonnes raisons de regarder (ENFIN) la série sur Netflix

Des détournements épiques

La grande force de Community, c'est qu'à l'inverse d'autres séries "geek", elle ne se contente pas de citer des oeuvres de la pop-culture pour se faire bien voir (poke The Big Bang Theory). Au contraire, Dan Harmon et son équipe détournent et tordent dans tous les sens les films, séries et autres oeuvres les plus cultes afin d'en ressortir les meilleures blagues et les concepts les plus cool. Parfois c'est tellement discret que seuls les "vrais" remarquent les références, parfois c'est caché dans les décors/à l'arrière-plan et parfois ça donne vie à des séquences créatives hallucinantes. La grande force de Community, c'est que rien n'est jamais fait au hasard et il y a toujours un truc à découvrir quelque part. On ne s'ennuie jamais.