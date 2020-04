Rick & Morty saison 4 : la série de retour, première bande-annonce totalement folle

Alors que le monde va mal en ce moment (confinement, crise sanitaire, blagues du 1er avril totalement nulles, Vin Diesel qui considère Fast & Furious 7 comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma...), Adult Swim a décidé de nous offrir le plus beau cadeau possible pour nous réconforter.

La suite de Rick & Morty se dévoile

La chaîne américaine - désormais disponible en France, vient de l'annoncer, c'est à partir du 4 mai prochain que la suite de la saison 4 de Rick & Morty sera diffusée. Et afin de nous mettre dans l'ambiance - et quelques jours après la mise en ligne d'un court-métrage incroyable, AS a dévoilé la toute première bande-annonce des futurs histoires à venir.

Au programme de ces 5 nouveaux épisodes ? Une promesse simple mais kiffante : on ne va pas s'ennuyer une seconde. Entre un nouvel hommage aux anime, des combats de robots, de nouveaux plans foireux de Rick, une victimisation à outrance de Morty ou des répliques déjà cultes, ce grand retour va nous faire beaucoup de bien !

Alors oui, cette suite sera une nouvelle fois très courte, mais elle s'annonce intense et riche visuellement/créativement, et c'est tout ce que l'on demande actuellement.