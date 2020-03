Fast and Furious : le départ de Brian ? "La meilleure scène de l'histoire du cinéma" pour Vin Diesel

Les Marcel de Vin Diesel sont-ils trop serrés au point de priver son cerveau d'oxygène ? C'est la question que l'on peut légitimement se poser en découvrant sa nouvelle déclaration totalement WTF. Après avoir déclaré être prêt à se rendre en Chine, en pleine épidémie de Coronavirus, afin de saluer ses fans, le comédien vient d'assurer que Fast & Furious 7 était l'un des meilleurs films de l'histoire pour une raison bien précise.

Vin Diesel fier des adieux à Paul Walker

Au cours d'un entretien accordé à NME, Vin Diesel est revenu sur la tragique disparition de Paul Walker survenue en 2013, à la suite d'un accident de voiture, alors même que le tournage de Fast & Furious 7 était lancé. Un drame qui a logiquement bouleversé tous les membres de l'équipe et qui les a obligés à rivaliser d'inventivité pour légitimer la future absence de Brian, son personnage, dans la suite de la saga.

Après avoir rappelé, "c'était un moment très compliqué", le comédien a ainsi partagé sa fierté face au travail des scénaristes qui ne sont pas tombés dans la facilité. Souvenez-vous, la fin du film - tournée à l'aide d'effets numériques et la présence des frères de Paul Walker, voyait Brian quitter la petite bande de Dom afin de vivre une vie paisible avec sa famille. Une idée classique mais validée par l'acteur.

"C'était un soulagement et réconfortant de voir que nous avions réussi à nous protéger du schéma classique d'un producteur ou autre qui aurait dit 'Bien, maintenant [vous tuez le personnage] et vous allez le venger'. On a pu ne pas utiliser [la mort de Paul Walker] comme le moteur d'un scénario, et nous avons été capables de faire quelque chose de magnifique et de classe à la place".

La meilleure scène de l'histoire du cinéma ?

Et s'il est vrai que la scène finale en question est particulièrement belle et émouvante - notamment portée par le désormais cultissime titre 'See you again' de Wiz Khalifa et Charlie Puth, Vin Diesel voit en cette séquence bien plus qu'un bel hommage.

Selon lui, tout le travail autour de ces adieux ferait de cette scène "l'un des meilleurs moments de l'histoire du cinéma. Pas seulement de ma carrière, mais de la grande histoire du cinéma". Oui, rien que ça. Et si cette affirmation est légèrement ridicule, son argumentation est encore plus face-palmèsque, "Tous les hommes autour du monde, tout le monde a pu pleurer, mais tous les hommes de la planète, pour la première fois de l'histoire, ont pu pleurer ensemble !"

On voit bien que les USA n'a jamais gagné la Coupe du Monde de Football masculine. Autrement, Vin Diesel saurait qu'on a déjà tous versé une larme de joie en voyant Olivier Giroud soulever le trophée en 2018 !