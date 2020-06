Rick et Morty : Top 10 des meilleures répliques de la série

Saison 1, épisode 8

Qui ? Morty

Traduction : "Personne n'existe délibérément, on a notre place nulle part et tout le monde finit par mourir. Viens regarder la télé".

Pourquoi on l'aime : Elle nous fait nous interroger. D'un côté on est d'accord avec elle, la vie est plutôt futile et on perd trop souvent notre temps à lui chercher un sens au lieu de simplement laisser couler. De l'autre, on est plutôt tenté de se dire que, s'il est vrai que notre vie ne représente pas grand chose, autant en profiter au maximum et utiliser chaque seconde pour ne pas avoir de regrets à la fin. Chaque jour, cette réplique prend un sens différent.