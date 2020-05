Love, Victor : la première bande-annonce touchante

Sorti au cinéma en juin 2018, Love, Simon avait ému les spectateurs en France et dans le monde entier. Basé sur le roman de Becky Albertalli et réalisé par Greg Berlanti, il mettait en avant Nick Robinson dans le rôle de Simon, un adolescent qui tombait amoureux d'un garçon après avoir dialogué avec lui par email. Il tentait alors de découvrir son identité. L'an dernier, Disney+ annonçait préparer une série qui ferait suite au film et qui sera finalement dispo sur Hulu.

Love, Victor se dévoile

C'est le 19 juin prochain que les 10 épisodes de la saison 1 de Love, Victor seront disponibles sur Hulu aux Etats-Unis (aucune date de sortie française n'a été annoncée pour l'instant). Comme on peut le découvrir avec la première bande-annonce à voir dans notre diaporama, Victor, nouveau au lycée Creekwood, va écrire à Simon pour tenter de trouver un soutien. Victor est en effet perdu face à ses sentiments et à sa sexualité. S'il semble avoir un coup de foudre pour Benji, il va aussi se rapprocher de Mia. Le trailer tease également des complications dans la famille de Victor.

Un retour attendu

Au casting de Love, Victor, on retrouve des visages bien connus des fans de séries. En plus de Michael Cimino, on pourra voir Ana Ortiz (Ugly Betty), James Martinez (One Day at a Time), Sophia Bush (Les Frères Scott) et Rachel Naomi Hilson (This is Us). Nick Robinson sera le narrateur de la série. Mais il n'est pas le seul acteur du film à faire son retour. A 1mn47, on peut voir brièvement Keiynan Lonsdale, qui jouait Bram. Fera-t-il une simple apparition ou sera-t-il de retour pour une intrigue plus importante ? Réponse bientôt.