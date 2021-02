Je te promets : faut-il regarder le remake français de This Is Us sur TF1 ?

Une adaptation à la fois touchante et drôle

En 2018, on apprenait que This is Us, série américaine à succès allait être adaptée en version française. Le casting complet du remake français avait été dévoilé en janvier 2020. Jenifer a même failli jouer dedans, la coach de The Voice nous avait confié en interview pour PRBK avoir "lu les 2 premiers scénarios" de la saison 1. Et après l'attente, voilà que Je te promets est enfin sur nos écrans. Et cette adaptation vaut le coup d'oeil. Les scénaristes ont réussi à retranscrire l'histoire poignante de This Is Us. Il s'agit bien de la même histoire, avec une famille hors du commun et des personnages si différents les uns des autres qui forment un puzzle surprenant. On retrouve les intrigues similaires et des scènes presque identiques, du quasi copié-collé parfois. Le fameux twist du premier épisode par exemple est connu d'avance pour les téléspectateurs de This Is Us.

Mais les fans de la série originale peuvent quand même y trouver leur compte, parce que Je te promets a tout de même plusieurs différences avec This Is Us, ce qui permet d'apprécier cette adaptation, même si on a déjà vu la version US. En plus de nous plonger dans l'émotion à chaque épisode, la version française arrive à apporter un gros plus par rapport à la version américaine : l'humour. Il y a des scènes aux répliques très drôles, qui contrebalancent avec les séquences poignantes. Ce qui permet "d'alléger" les épisodes, de les rendre moins pathos. Les textes parfois hilarants de Maud (Marilou Berry) et Tanguy (Riso Marc) en sont le meilleur exemple. On sourit, voire on rit, en plus d'avoir les larmes aux yeux.

En plus, cette famille française fait davantage écho à la nôtre. Pour ancrer les personnages dans notre pays, il y a des moments clefs de notre Histoire qui sont montrés, comme l'élection de François Mitterrand ou encore la Coupe du Monde 1998. Sans oublier les tubes populaires et intergénérationnelles comme Je te promets de Johnny Hallyday et Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson que vous entendrez tout au long de la saison 1. De quoi nous identifier encore mieux à cette famille française et à ces personnages hauts en couleurs. On a l'impression de voir nos parents, nos grands-parents, notre frère ou notre soeur.

Et en parlant des personnages justement, ils sont très bien interprétés par les acteurs. Le casting a réussi à apporter sa propre identité à cette famille pas comme les autres que l'on suit. Camille Lou et Marilou Berry, qui jouent Florence et Maud, sont absolument incroyables dans leurs rôles. La première est solaire, on ne voit qu'elle, elle illumine chaque séquence où elle apparaît. Et elle alterne les émotions à merveille, avec justesse. Et la seconde est attachante, tellement vraie et drôle dans ses phrases et dans ses gestes.

En bref : Je te promets est une belle surprise. Oui, c'est une adaptation et donc les fans de This Is Us savent déjà de quoi parle la série et connaissent les secrets de la saison 1. Mais comme pour celles et ceux qui n'ont pas vu This Is Us, ils pourront eux aussi être étonnés par le casting convaincant (Camille Lou et Marilou Berry en particulier sont exceptionnelles), des personnages légèrement différents et des histoires un peu modifiées pour parler davantage au public français. En clair, que vous ayez vu la version originale américaine ou pas, vous devriez apprécier cette série française qui réunit tous les ingrédients pour une soirée réussie.