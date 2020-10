La Casa de Papel saison 5 : une théorie sur le personnage de Miguel Ángel Silvestre confirmée ?

Les braqueurs de La Casa de Papel vont bientôt faire leurs adieux. C'est officiel depuis quelques mois : la saison 5 sera la dernière de la série espagnole. Pour ces derniers épisodes, plusieurs acteurs ont rejoint le casting comme Patrick Criado et Miguel Ángel Silvestre. Ce dernier a déjà tourné pas mal de scènes en compagnie d'Ursula Corbero (Tokyo), menant à une théorie autour de son personnage dont l'identité est toujours gardée secrète par la production.

Le rôle de Miguel Ángel Silvestre dévoilé ?

Sur les premières photos de tournage de Miguel Ángel Silvestre pour la saison 5 de La Casa de Papel, on avait pu remarquer que l'acteur tournait en compagnie d'Ursula Corberó... qui portait sa coupe de cheveux des premières saisons. On imagine donc que l'acteur sera présent dans des flashbacks sur le passé de Tokyo et pourrait même être son ancien petit-ami, mort avant l'action de la série. Une théorie qui se précise et semble même se confirmer grâce à des photos prises la semaine dernière à Madrid. Comme le précise le site espagnol Crush News, photos à l'appui, Miguel Ángel Silvestre et Ursula Corbero ont tourné une scène de braquage dans le quartier Castellana dans la capitale espagnole.

Et sur l'une des images ainsi que sur la vidéo à voir ci-dessous, on peut voir Tokyo et le personnage de Miguel Ángel Silvestre s'embrasser ! Il semblerait donc que la théorie sur l'identité du personnage se confirme ! Au début de La Casa de Papel, on apprenait que le petit ami de Silene Oliveira (le vrai nom de la braqueuse) a côtoyé un homme plus âgé qu'elle avec qui elle a participé à une quinzaine de braquages avant que celui-ci ne trouve la mort dans un cambriolage qui a mal tourné.