La Casa de Papel saison 5 : le passé de Tokyo dévoilé ?

C'est officiel depuis la fin juillet : il y aura bien une cinquième saison pour La Casa de Papel qui sera malheureusement la dernière. De quoi réserver une fin mortelle pour les braqueurs ? Il faudra attendre pour le savoir ! Les acteurs travaillent actuellement à fond pour tourner les épisodes et tandis que certains ont posé leurs valises en Espagne, d'autres ont voyagé au Danemark ou bien au Portugal. Et ce sont des vidéos tournées à Lisbonne qui semblent donner un nouvel indice crucial sur la suite.

Le passé de Tokyo dévoilé dans la saison 5 de La Casa de Papel ?

Il y a quelques semaines, les premières photos d'Ursula Corberó sur le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel ont étonné certains fans qui suivent de près les actus autour de la série. Et pour cause : l'interprète de Tokyo avait enfilé sa perruque au carré, coupe qu'elle avait au début du show espagnol et jusqu'à la fin de la saison 2. L'actrice avait été aperçue avec Miguel Ángel Silvestre, l'un des nouveaux de cette saison et dont le rôle n'a pas encore été révélé. Notre théorie ? Il pourrait incarner l'ancien fiancé de Tokyo, mort avant le début de l'action de la série.

Il y a quelques jours, c'est à Lisbonne qu'Ursula Corberó et Miguel Ángel Silvestre ont été aperçus en plein tournage dans un funiculaire mais aussi dans la rue. S'il est difficile de comprendre ce qu'il se passe dans ces scènes, elles laissent penser que le passé de la jeune braqueuse va bien être exploré. En effet, l'actrice portait toujours sa perruque, signe de nouveaux flashbacks. Dans une vidéo, on peut même voir les deux stars se tenir la main alors que les caméras tournent. Des images qui renforcent notre théorie sur l'identité du personnage joué par Miguel Ángel Silvestre... mais il faudra attendre pour savoir si ça va se confirmer. Patience !