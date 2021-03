Sky Rojo (Netflix) : aviez-vous reconnu Asier Etxeandia (Romeo), qui jouait dans Un, dos, tres ?

Et comme vous pouvez le constater sur les photos avant-après, le comédien a beaucoup changé ! Adios les dread locks de Un, dos, tres, et bonjour les cheveux longs mais bouclés, avec une barbe, pour Sky Rojo. Loin du look de baba cool de son personnage de Beni, il a dû se faire un look de bay boy mafieux pour la nouvelle série Netflix.

Il a aussi tourné avec Penelope Cruz et Antonia Banderas

Avant de décrocher le rôle de Romeo dans Sky Rojo, Asier Etxeandia a fait ses preuves au cinéma. En effet, vous avez pu le voir dans le film Ma Ma avec Penelope Cruz. Il a d'ailleurs tourné deux autres films avec Penelope Cruz : Etreintes brisées de Pedro Almodovar et Douleur et gloire (de Pedro Almodovar également), avec aussi Antonio Banderas au casting.