Sky Rojo : sexe, violence et course poursuite dans la série des créateurs de La Casa de Papel

Course-poursuite intense sur Netflix

En attendant la mise en ligne de la dernière partie de La Casa de Papel, l'équipe créative de la série (Álex Pina et Esther Martínez Lobato) sera prochainement de retour sur Netflix avec un nouveau projet. Intitulée Sky Rojo, cette série espagnole de 8 épisodes - attendue le 19 mars prochain sur la plateforme, nous promet déjà un résultat mémorable.

Sky Rojo suivra en effet la fuite en avant de Wendy (Lali Espósito), Gina (Yany Prado) et Coral (Verónica Sánchez), trois danseuses spécialisées dans le nu, poursuivies par les hommes du terrible Romeo (Asier Etxeandia), leur mac et propriétaire d'un night club très spécial. De quoi les plonger dans un roadtrip aussi violent que sexy mais surtout formateur. Et pour cause, les épreuves qu'elles rencontreront leur permettront de se découvrir certaines qualités qui les aideront à récupérer leur indépendance.