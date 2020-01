Pablo Puyol (Pedro dans Un, dos, tres) : que devient l'acteur, 15 ans après la fin de la série ?

Comment oublier Un, dos, tres ? Durant six saisons, les élèves de l'Académie de Carmen Arranz ont rythmé nos journées lors de la diffusion sur M6. Parmi les étudiants emblématiques de cette école spécialisée dans les arts du spectacle, on retrouvait notamment Pedro, joué par Pablo Puyol, qui tombait amoureux de Lola.

Qu'est devenu Pablo Puyol ?

Après la fin de Un, dos, tres, dont le titre original est Un paso adelante en espagnol, Pablo Puyol s'est un peu fait oublier. Il a pourtant tenu plusieurs petits rôles à la télévision en Espagne avant de faire son retour en 2012 dans un rôle régulier dans les dernières saisons de la série Arrayan qui racontait le quotidien de clients et employés d'un hôtel de luxe. En 2014, il était au casting d'une autre série, Ciega e citas.

En plus de la télévision, c'est sur les planches que Pablo Puyol s'est produit à plusieurs reprises. Mêlant son amour du chant, de la danse et de la comédie, l'acteur a participé à de nombreuses comédies musicales. Depuis l'an dernier, il se produit dans A Chorus Line, produite par Antonio Banderas, et voyage à travers l'Espagne. Il a d'ailleurs même recroisé Miguel Angel Munoz aka Roberto dans Un, dos, tres, dans les coulisses de l'une des représentations.