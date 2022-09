Un, Dos, Tres de retour : pourquoi Pablo Puyol (Pedro) et Silvia Marty (Ingrid) ne sont pas au casting ? On a enfin la réponse

Les fans l'attendaient depuis des années, cette fois c'est officiel, Un, Dos, Tres est de retour ! Ce dimanche 11 septembre, la plateforme espagnole Atresplayer Premium va mettre en ligne Historias de UPA Next. Ce format court, diffusé avant le lancement de la véritable série intitulée UPA Next, permettra aux fans de découvrir les nouveaux élèves de l'école, mais aussi ce que sont devenus Roberto, Silvia et Lola. En effet, les personnages et leurs interprètes Miguel Angel Munoz, Monica Cruz et Beatriz Luengo seront bien de retour dans ce spin-off. Ce ne sera malheureusement pas le cas de Pedro (Pablo Puyol) et Ingrid (Silvia Marty), deux autres personnages principaux de la série initiale.

"Nous ne pouvions pas compter sur tout le monde"

"Nous avons parlé avec Pablo et avons envisagé de l'ajouter, ce n'était pas possible mais il y aura bien sûr un clin d'oeil affectueux" a révélé Javier Pons, responsable de The Mediapro Studio, la société de production de la série, lors d'une conférence de presse, avant d'ajouter : "Nous avons fait une analyse et, avec autant de personnages, il fallait trouver l'alchimie parfaite et nous ne pouvions pas compter sur tout le monde. Nous avons pris des décisions après mûre réflexion en équipe". "Mais il ne s'est rien passé et il n'y a eu aucun problème avec Pablo ou Silvia", précise-t-il ensuite, d'après Formula TV.

"Quel dommage qu'on ne puisse pas être tous ensemble"

Miguel Ángel Muñoz, qui aurait pu jouer dans Clem sur TF1, est également revenu sur le sujet. "Leurs absences montrent qu'il s'agit d'une autre série. Ce n'est plus Un, Dos, Tres mais UPA Next. J'aimerais qu'ils soient tous là, mais au niveau du scénario en 50 minutes pour présenter les nouveaux plus que les anciens... Sur le plan personnel on s'entend très bien et je leur fais un clin d'oeil affectueux dans la série. En tout cas, quel dommage qu'on ne puisse pas être tous ensemble. J'espère qu'il y aura un autre Un, Dos, Tres où nous pourrons être tous ensemble", a-t-il déclaré.

Nous aussi on espère les revoir tous ensemble un jour !