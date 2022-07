Un, Dos, Tres de retour avec UPA Next : découvrez les premiers teasers du spin-off, les nouveaux personnages dévoilés

Un Dos Tres, un spin-off très spécial en tournage

Bien avant La Casa de Papel ou Elite sur Netflix, c'est une autre série espagnole qui a passionné les téléspectateurs en France : Un Dos Tres (Un paso adelante, en VO), qui a été diffusée entre 2002 et 2005 sur Antena 3 en Espagne et sur M6 chez nous. Une fiction rapidement devenue culte, qui va avoir le droit... à une suite.

En effet, depuis quelques jours maintenant, le tournage de UPA Next a été lancé en Espagne. Au programme cette fois ? "La série fera place à une nouvelle génération de danseurs, et ramènera également certains de ses personnages les plus emblématiques" explique notamment le synopsis de ce spin-off.

Et alors que cette série pourra donc compter sur certains retours très spéciaux comme Beatriz Luengo (Lola) et Mónica Cruz (Silvia), Miguel Ángel Muñoz (Roberto) - également présent, a de son côté déjà promis que l'on en prendra plein les yeux, "Je suis content qu'elle soit développée, avec la nostalgie de Un, dos, tres, mais c'est quelque chose de différent et qui se concentre sur les jeunes qui, sûrement, auront beaucoup plus de talent que nous".

Premiers teasers énergiques et excitants

Des paroles en l'air pour simplement nous hyper ? Si l'on se fie aux premiers teasers dévoilés sur Instagram, la réponse est "pas du tout". Alors non, aucune image inédite des prochains épisodes n'y est encore dévoilée, mais on y découvre les coulisses de ce tournage. Et clairement, si l'on se fie aux entrainements de danse des nouvelles stars de cet univers, les chorégraphies s'annoncent incroyables avec une énergie aussi communicative qu'excitante !

Si en voyant ces vidéos vous n'avez pas envie de danser, on ne peut plus rien faire pour vous ! Par contre, attention, en pleine période de canicule, il n'est pas sûr que ces premiers pas de danse plutôt hot soient la meilleure des solutions.