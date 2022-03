Un, dos, tres, le reboot : les retours de Lola, Roberto et Silvia confirmés

Le reboot Un, dos, tres arrive cette année

La série espagnole Un, dos, tres, Un paso adelante en VO alias UPA pour les intimes, c'était Fame en version plus moderne et hispanique. On suivait Lola, Pedro, Silvia, Roberto ou encore Ingrid à l'école des arts du spectacle de Carmen Arranz à Madrid, en Espagne. Et clairement, les élèves étaient plus occupés à se mettre en couple et à se séparer pour changer de partenaire qu'à danser sur le parquet (même si on kiffait leurs chorés à la Britney Spears).

Et comme les fans le savent déjà, un reboot d'Un, dos, tres a été commandé ! Son nom ? UPA Next. Eh oui, 20 ans après (on vous invite à mater les photos des acteurs aujourd'hui VS il y a 20 ans), la série entre histoires d'amour, clashs et danses sera de retour, mais sur la plateforme Atresplayer Premium, en Espagne. Côté date de sortie, elle est encore inconnue, mais devrait être dispo en 2022, aussi bien côté espagnol que français.

C'était diffusé à l'époque sur Antena 3 en Espagne et sur M6 en France. Du coup, on se demande si la 6 (ou une autre chaîne du même groupe comme 6ter) diffusera le reboot. A moins que ce ne soit une plateforme de streaming, comme Disney+ (dont les épisodes de la série originale sont dispos dessus) ou encore Netflix qui réussisse à obtenir les droits de diffusion.

"La série fera place à une nouvelle génération de danseurs, et ramènera également certains de ses personnages les plus emblématiques" précisait le synopsis du reboot publié par Filmaffinity. Miguel Ángel Muñoz (Roberto) avait prévenu sur les réseaux : "Il y a une nouvelle série qui s'appelle UPA Next. Je suis content qu'elle soit développée, avec la nostalgie de Un, dos, tres, mais c'est quelque chose de différent et qui se concentre sur les jeunes qui, sûrement, auront beaucoup plus de talent que nous". Beatriz Luengo et Mónica Cruz avaient ensuite confirmé en décembre 2021, en postant une vidéo Instagram : "C'est officiel UPA revient".