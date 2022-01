Un, dos, tres a déjà 20 ans : les acteurs au début de la série VS aujourd'hui

Un, dos, tres : les acteurs au début de la série VS aujourd'hui

Un, dos, tres a déjà 20 ans ! Si la diffusion de la série espagnole n'a débuté qu'en 2004 en France sur M6, le tout premier épisode a fait ses débuts le 8 janvier 2002 sur Antena 3. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas... et les acteurs non plus ! A quoi ressemblent Beatriz Luengo (Lola), Pablo Puyol (Pedro), Miguel Angel Muñoz (Roberto) ou encore Monica Cruz (Silvia) aujourd'hui ?

Un, dos, tres : Beatriz Luengo avant/après

Aujourd'hui âgée de 39 ans, Beatriz Luengo a continué sa carrière dans la musique mais aussi sur le petit écran, notamment dans des émissions comme l'équivalent de la Star Academy en Argentine ou bien Destination Eurovision. Côté coeur, elle est en couple... avec un ex d'Un, dos, tres : Yotuel Romero avec qui elle a deux enfants. Mónica Cruz (Silvia)

Un, dos, tres : Monica Cruz avant/après

Elle fait peut-être moins parler que sa soeur Penelope Cruz mais Monica est toujours active en Espagne, notamment dans des séries. Bon, elle a fait face à une traversée du désert mais a fait son retour dans la série Velvet Colección en 2017 et a joué en 2021 dans La que se avecina. Elle a une fille, Antonella, née en 2013. Miguel Ángel Muñoz (Roberto)

Un, dos, tres : Miguel Angel Muñoz avant/après

Miguel Ángel Muñoz a fait un retour sur le devant de la scène en France en 2014 dans Danse avec les Stars. En Espagne, c'est aussi à la télévision qu'il fait parler de lui, plus précisément ôté séries. Il a joué dans plusieurs productions comme Sin Identidad, Presunto Culpable et Amar es para siempre. En 2021, il est aussi coach dans l'émission The Dancer. Pablo Puyol (Pedro)

Un, dos, tres : Pablo Puyol avant/après

L'ex-interprète de Pedro a lui aussi continué sa carrière à la télé après son départ de Un, dos, tres. Parmi ses séries notables, on retrouve Arrayán, Ciega a cita et Servir y proteger, diffusée depuis 2021 en Espagne. Silvia Marty (Ingrid)

Un, dos, tres : Silvia Mary avant/après

De son côté, Silvia Marty alias Ingrid a également enchaîné les rôles à la télévision. Elle a récemment été au casting de la série Acacias 38, diffusée entre 2020 et 2021. Dafne Fernández (Marta)

Un, dos, tres : Dafne Fernandez avant/après

Maman de deux enfants, Dafne Fernandez a aujourd'hui 36 ans et poursuit sa carrière à la fois au cinéma (le film Descarrilados dans lequel elle joue un rôle est sorti en 2021) et à la télévision (elle a joué dans deux séries en 2021). Raúl Peña (Jero)

Un, dos, tres : Raúl Peña avant/après

L'interprète de Jero a bien changé aujourd'hui ! Lui aussi poursuit sa carrière, à la fois au théâtre et sur le petit écran. Il est au casting de la série El pueblo, sortie en 2019. Lola Herrera (Carmen)

Un, dos, tres : Lola Herrera avant/après

L'interprète de Carmen, la directrice de l'école, a aujourd'hui 86 ans. Si elle n'a pas tourné au cinéma depuis des années, elle a participé à plusieurs pièces de théâtre depuis la fin de Un, dos, tres. Et elle a également joué à la télévision, par exemple dans Amar es para siempre. Alfonso Lara (Juan)

Un, dos, tres : Alfonso Lara avant/après

A 53 ans, Alfonso Lara est toujours bien présent à la télévision espagnole. Sa dernière série, La Fortuna, a été diffusée en 2021. Il a aussi été au casting de Servir y proteger. Natalia Millán (Adela Ramos)

Un, dos, tres : Natalia Millán avant/après