Un, dos, tres de retour : un reboot de la série espagnole en préparation avec les mêmes personnages

La fin de La Casa de Papel vous déprime ? Pas d'inquiétude, les séries espagnoles ne sont pas près de quitter nos écrans. Aussi, alors que de nouvelles histoires courtes d'Elite seront proposées sur Netflix dès ce mercredi 15 décembre 2021 et que la saison 1 de Paraiso est actuellement disponible sur Canal+, c'est Un, dos, tres (Un paso adelante en VO) qui se retrouve au centre d'une grande nouvelle aujourd'hui.

Un, dos, tres au centre d'un reboot

D'après les informations de FormulaTV, la cultissime série centrée sur l'univers de la danse aura bientôt le droit à un reboot intitulé UPA Next (pour Un paso adelante next). Peu d'informations sont à ce jour connues, mais il est déjà annoncé que l'intrigue se déroulera à nouveau à l'Académie de Carmen Arranz et que l'on y suivra bien évidemment le même genre d'histoires entre les élèves et les professeurs, si populaires à l'époque.

Enfin, et c'est un point qui devrait faire le bonheur du public : ce reboot aura pour objectif d'attirer à la fois des nouveaux fans, mais également les anciens. Autrement dit, il a déjà été confirmé auprès du média espagnol que "certains des personnages les plus emblématiques" de Un Dos Tres version 2002-2005 seront donc de retour sur nos écrans, probablement en tant qu'enseignants cette fois !

Aucun nom n'a encore été dévoilé, mais après avoir suivi Miguel Angel Munos (Roberto) dans Danse avec les stars en 2014, on ne serait pas surpris de l'y retrouver. De même, si l'on se fie à l'excitation de Monica Cruz (Silvia) et de Beatriz Luengo (Lola) sur Instagram, il y a fort à parier qu'elles feront elles aussi partie de l'aventure. Ainsi, la première a déclaré, "Comme je suis ravie de pouvoir enfin partager cette excellente nouvelle avec vous tous ! C'est enfin officiel et je ne pourrais pas être plus heureuse ! De retour !", tandis que la seconde - qui est devenue maman pour la deuxième fois au printemps dernier, a posté le générique de la série et ne cesse désormais de partager en story les réactions enthousiastes des fans !