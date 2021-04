Beatriz Luengo (Un, dos, tres) maman d'un deuxième enfant : que devient l'interprète de Lola ?

En plus de sa carrière solo en chanson, Beatriz Luengo a également composé pour Shakira, Jennifer Lopez ou encore Ricky Martin. En 2016, elle a composé La mordidita pour Ricky Martin, présente sur l'album "A Quien Quiera Escuchar", qui a obtenu le Grammy Awards du "meilleur album de musique latino".

En 2017, l'actrice et chanteuse a participé à l'émission Tu cara me suena (Un air de star en France). Le concept ?Des personnalités doivent imiter des chanteurs célèbres. Beatriz Luengo avait par exemple imité Rihanna, Lady Gaga et Beyoncé.

En 2019, elle a fait partie du jury dans l'émission Destination Eurovision. Elle était chargée, avec les autres jurés, de sélectionner le représentant de la France au Concours Eurovision de la chanson 2019 (c'était alors Bilal Hassani qui avait été choisi).