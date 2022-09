Un, Dos, Tres de retour : premières images du spin-off, la date de sortie des premiers épisodes spéciaux dévoilée

Dix-sept ans après la diffusion du tout dernier épisode de Un Dos Tres (Un paso adelante, en VO), la cultissime série espagnole qui a fait danser des millions de téléspectateurs dans le monde va effectuer son grand retour sur nos écrans.

Depuis quelques semaines maintenant, le tournage de UPA Next - son spin-off, est en effet en cours en Espagne. Un projet qui sera à la fois porté par de nouveaux personnages, mais également par des héros emblématiques comme Beatriz Luengo (Lola) et Mónica Cruz (Silvia), Miguel Ángel Muñoz (Roberto), tandis que l'on suivra de nouvelles histoires dans la plus célèbre école artistique du pays.

De mini-épisodes bonus avant le retour de Un, Dos, Tres

Un retour qui passionne déjà les fans et auquel la chaîne Atres croit énormément. La preuve, elle vient de l'annoncer sur Twitter : afin d'accompagner ce lancement tant attendu, elle profitera de sa plateforme pour proposer en amont Historias De UPA Next, à savoir de courts épisodes bonus.

L'objectif ici ? Ces six premières histoires (d'une durée inconnue) seront diffusées chaque dimanche à partir du 11 septembre prochain et serviront à mettre en scène la nouvelle vie des personnages de la série originale - le premier épisode sera notamment centré sur Silvia et Carmen Arranz, tout en introduisant progressivement les nouveaux élèves dans les nouveaux décors.

On découvrira la vie de Lola avec sa famille à Barcelone, le séjour de Roberto à Miami et on suivra même l'embauche de nouveaux professeurs comme Sira (Marta Guerras) et Luiso (Lucas Velasco). De cette façon, il nous sera possible de nous familiariser avec les évolutions mises en place par les créateurs de ce reboot afin d'entrer plus facilement ensuite dans les enjeux à venir.

Bande-annonce rassurante

Un concept plutôt cool sur le papier qui se dévoile d'ailleurs dans une première bande-annonce (voir dans notre diaporama). Et si on n'y découvre pas grand chose, ces premières images nous laissent tout de même espérer un humour à l'ancienne, des personnages en forme et quelques séquences de danse spectaculaires avec des héros colorés.

Pour l'heure, la date de diffusion de UPA Next n'est pas encore connue, mais si l'on se fie à la stratégie mise en place par Atres avec Historias De UPA Next, il n'est pas idiot de penser que celle-ci pourrait être fixée au terme de ces six épisodes soit le 16 ou 23 octobre prochain...