Elite : avant la saison 5, les histoires courtes reviennent et ça s'annonce WTF, la preuve en vidéo

Elite te manque ? On peut comprendre même si la saison 4 n'était pas vraiment la meilleure. Une chose est sûre, la série espagnole ne va pas disparaître. En plus de la saison 5 qui se fera sans Aron Piper (Ander) et Miguel Bernardeau (Guzman) qui ont d'ailleurs pas mal d'autres projets à venir, la série est déjà renouvelée pour une saison 6.

Et puisqu'on n'en a jamais assez, Netflix nous a aussi préparé une nouvelle fournée d'histoires courtes. Après celle sur Nadia et Guzman, celle sur Omar, Ander et Alexis et celle sur Carla et Samuel, voici ce qui nous attend pour la partie 2. Spoiler : ça n'a aucun sens.

Une soirée, de la séduction et des photos à poil au programme

Ce jeudi 18 novembre 2021, Netflix a dévoilé la bande-annonce des nouvelles histoires courtes d'Elite qui arrivent juste à temps pour Noël. Et accroche toi parce que ça s'annonce toujours aussi WTF. Première histoire prévue le 15 décembre et elle sera centrée sur Caye (Georgina Amoros) et Phillipe (Pol Granch). Alors que ce dernier a décidé de reconquérir la belle, un beau brun prénommé Felipe (niveau prénom original on repassera) va taper dans l'oeil de la jolie blonde.

Le 20 décembre, ce sont Samuel (Itzan Escamilla) et Omar (Omar Ayuso) qui nous donnent rendez-vous. Complètement fauchés et sur le point de perdre leur appart, les deux amis vont trouver une solution pour se faire rapidement de l'argent : poser nus pour des photos. Ok...

Enfin, cerise sur le gâteau, Patrick (Manu Ríos) nous réserve une aventure WTF le 23 décembre. Décidé à s'isoler sans réseau dans une cabane au fond des bois, l'ado va se retrouver... dans une fête. Et bien évidemment entouré de beaux gosses. Bref, Elite quoi ! Découvrez la bande-annonce dans notre diaporama !