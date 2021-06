Elite histoires courtes - Nadia et Guzman : 3 choses à retenir des épisodes

Nadia est de retour à Madrid pour assister au mariage de sa soeur. Cette dernière a trouvé l'amour avec un certain Ahmed et a invité ses proches à assister à leur union. De quoi enterrer la hache de guerre entre Mai et ses parents... et donner quelques conseils amoureux à sa petite soeur qui en a bien besoin.

2. Le nouveau QG des élèves dévoilé

Et si on tenait le nouveau GQ des lycéens de Las Encinas ? Ils ne sont peut-être pas tous majeurs mais ça ne les empêche pas de picoler comme on le sait. Dans la saison 3, c'est la boîte de nuit où mourrait Polo (Alvaro Rico) qui était au centre de l'action et on dirait qu'on a trouvé le nouvel endroit où les lycéens vont se retrouver. Omar a en effet un nouveau job au Club du Lac, un club VIP. Guzman y passe pas mal de temps à se lamenter au bar dans les épisodes des histoires courtes et on image qu'on va retrouver ce lieu dans la saison 4.

3. Où en est le couple Nadia/Guzman à la fin des épisodes ?

Et maintenant, la réponse à la question que vous vous posez sûrement : Nadia et Guzman sont-ils toujours en couple avant la saison 4 de Elite. La réponse est... oui ! Et pourtant, c'était pas forcément gagné. Dans les épisodes, Nadia revenait à Madrid six semaines après son départ et voulait d'abord mentir à Guzman par peur de ne pas pouvoir retourner aux Etats-Unis car il lui manque. Une technique comme une autre...