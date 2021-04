Elite saison 4 : le teaser est arrivé et il en dit déjà pas mal sur ce qui nous attend

Alors qu'on attend avec impatience la saison 5 de La Casa de Papel, qui sera la dernière, Elite, elle, a encore de beaux jours devant elle. En plus de la saison 4, Netflix a déjà lancé la saison 5 dont le tournage a même débuté. Mais les fans attendaient surtout les nouveaux épisodes puisque cela fait déjà plus d'un an que la saison 3 est sortie. Il faudra encore attendre mais plus très longtemps.

Elite est de retour le...

C'est désormais officiel, on connait la date de sortie de la saison 4 de Elite. C'est le 18 juin prochain que la série espagnole portée par Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau ou encore Aron Piper revient sur Netflix. Une suite qui s'annonce très différente : à la fin de la saison 3, cinq acteurs ont quitté Elite. Carla (Ester Exposito), Lu (Danna Paola) et Nadia (Mina El Hammani) ont quitté Las Encinas pour suivre leurs études supérieures; Polo (Alvaro Rico) est mort et Valerio (Jorge Lopez) prenait la direction de l'entreprise de Carla. Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Rebeca (Claudia Salas) et Ander (Aron Piper) vont redoubler leur terminale tandis que Cayetana (Georgina Amoros) sera femme de ménage au lycée. La série va aussi miser sur de nouveaux visages pour pimenter les histoires.

Ce que montre le premier teaser

Et justement, le premier teaser de la saison 4 d'Elite en dit un peu plus sur le rôle des nouveaux venus (dont on ne connaît toujours pas les prénoms)... et de quels personnages ils vont se rapprocher. Premier drama en vue : un possible bouleversement dans le couple Omar/Ander. On peut voir que le personnage joué par Manu Rios va se rapprocher du couple, certainement plus d'Ander d'ailleurs, ce qui pourrait cause de la jalousie du côté d'Omar.