Elite saison 4 : Netflix annonce 4 histoires courtes dont une sur Carla et Samuel

Cela fait déjà plus d'un an que la saison 3 de Elite est sortie sur Netflix. Autant dire qu'on attend de pied ferme la suite des aventures des élèves de Las Encinas, d'autant plus que la saison 4 sera celle du renouveau avec l'arrivée de nouveaux personnages suite au départ de 5 acteurs de la série. Vous pensiez avoir vu Carla ou Nadia pour la dernière fois ? Pas vraiment ! Eh oui, surprise, Netflix a décidé de faire revenir les personnages pour des histoires courtes qui seront dévoilées avant la saison 4. On dit OUI !

Netflix dévoile les histoires courtes à venir sur les personnages d'Elite

A partir du 14 juin prochain, Netflix lancera la #EliteWeek. Les fans pourront évidemment retrouver les épisodes inédits de la saison 4 le 18 juin mais avant ça, ils auront aussi droit à des histoires courtes. Et ce ne seront pas des histoires écrites mais bien des courts-métrages, chacun centré sur un thème. Au programme ?

Le 14 juin, un histoire centrée sur une "soirée folle" avec Guzman (Miguel Bernardeau), Cayetana (Georgina Amoros) et Rebeka (Claudia Salas). Le 15 juin, une histoire sur le couple Nadia (Mina El Hammani) / Guzman sera disponible. Le 16 juin, ce sera au tour d'Omar (Omar Ayuso), Ander (Aron Piper) et Alexis (Jorge Clemente, vu dans la saison 3) d'être à l'honneur. Puis la semaine se terminera en beauté le 17 juin avec une vidéo sur Carla (Ester Exposit ) et Samuel (Itzan Escamilla). Découvrez les bandes-annonces de chacune des histoires ci-dessous, ainsi que celle sur Samu et Carla dans notre diaporama.