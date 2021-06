Elite histoires courtes : Carla et Samuel ont-ils fini en couple ? Le recap

Cette année, Netflix fait durer le plaisir pour les fans d'Elite : en plus des épisodes de la saison 4, 4 histoires courtes ont été tournées, chacune centrée sur des personnages de la série. On a par exemple pu suivre la fête folle de Guzman, Cayetana et Rebeka, le couple Nadia/Guzman puis découvrir le destin d'Alexis via une histoire centrée sur Ander. Mais celle que tout le monde attendait a été dévoilée ce jeudi 17 juin : Ester Exposito reprend son rôle de Carla pour une dernière fois avant de quitter la série.

Carla et Samuel, le retour de flammes

Alors, que faut-il retenir de cette histoire courte d'Elite ? Toujours in love de Carla, Samuel (Itzan Escamilla) a décidé de tenter le tout pour le tout en allant à l'aéroport pour tenter de la convaincre de rester à Madrid. Du coup, il a claqué 400 euros (alors qu'il est censé être pauvre mais bon...) pour la retrouver à l'embarquement. Carla est de marbre face à ses déclarations... mais pas pour longtemps. Alors que son avion pour Londres est retardé de plusieurs heures, elle décide de partir chez Samuel. Et là, c'est le retour de flammes après un action ou vérité sexy.

En couple ou pas ?

Alors, nos rêves se sont-ils réalisés et Carla et Samuel sont-ils toujours en couple à la fin de cette histoire courte ? La réponse est... non. Alors que Samu faisait un essai pour un nouveau job, il y avait des tensions avec sa chérie à cause de leurs différences sociales (quelle surprise...). Au final, Carla décidait de le quitter en plein nuit, même si elle expliquait avoir des sentiments pour lui.

C'est donc un Samuel célibataire que l'on retrouvera dans la saison 4 d'Elite. Mais va-t-il le rester longtemps ? Rien n'est moins sûr puisque le teaser avait montré un possible rapprochement avec l'une de nouvelles élèves de Las Encinas. En attendant la saison 4 qui arrive ce vendredi, vous pouvez toujours apprendre à connaître les nouveaux acteurs d'Elite.