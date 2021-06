Manu Ríos, Carla Díaz... qui sont les nouveaux acteurs d'Elite pour la saison 4 ?

Après la saison 3 de Elite, plusieurs acteurs ont décidé de quitter la série comme Jorge Lopez (Valerio), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu) ou encore Mina El Hammani (Nadia). Dans la suite de la série, Guzman (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Ander (Aron Piper) et Rebeka (Claudia Salas) vont redoubler leur dernière année à Las Encinas et Cayetana (Georgina Amoros) sera femme de ménage à l'école. Et ils vont croiser de nouveaux visages puisque la famille Blanco Commerford va débarquer à Las Encinas. On vous présente les acteurs :

Carla Díaz

Son rôle dans Elite : Ari, une nouvelle lycéenne, la soeur de Mencía et Patrick.

Qui est-elle ? Née le 19 juillet 1998 à Madrid (elle a donc 22 ans), Carla Díaz n'est pas une inconnue en Espagne. Elle a débuté sa carrière en 2009, à l'âge de 8 ans, dans la série El internado. C'est en 2010 qu'elle s'est fait plus largement connaître grâce à une autre série, Tierra de lobos, où elle incarnait l'une des héroïnes. Elle a aussi joué dans les séries El Príncipe et Seis Hermanas. En plus d'être actrice, elle est aussi danseuse.