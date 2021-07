Elite saison 5 : le départ d'Arón Piper (Ander) confirmé dans une vidéo émouvante

Elite saison 5 : la vidéo des adieux d'Arón Piper et Miguel Bernardeau

On s'en doutait mais c'est maintenant officiel : Arón Piper et Miguel Bernardeau qui jouaient Ander et Guzmán dans Elite ne seront pas de retour pour la saison 5 dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Après la confirmation de Miguel Bernardeau, Netflix a mis en ligne une vidéo émouvante où les deux acteurs font leurs adieux, confirmant donc aussi qu'Arón Piper ne sera plus au programme de la suite.