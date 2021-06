Elite saison 5 : casting, retours, départs... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Les retours de persos cultes?

Après les départs de plusieurs acteurs après la saison 3 d'Elite (Ester Exposito alias Carla, Danna Paola alias Lu, Mina El Hammani alias Nadia, Jorge Lopez alias Valerio et Alvaro Rico alias Polo), les fans rêvent de voir revenir certains d'entre eux dans la suite. Danna Paola qui incarne Lu est même déjà partante : "Je pense que Lu reviendra. La porte sera toujours ouverte, ses amis sont toujours là. Si cela devait arriver, ça serait une grosse surprise". "Même si je ne suis pas là cette saison (la saison 4, ndlr), s'il y en a d'autres, je serai heureuse d'être de retour" avait-elle précisé. Autre retour attendu par les fans ? Celui d'Ester Exposito. Mais ça s'annonce plus compliqué : l'actrice a démenti être en négociations pour reprendre son rôle, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une fake news.

Deux acteurs sur le départ ?

En revanche, la saison 5 pourrait marquer le départ de deux acteurs phares d'Elite : Itzan Escamilla, qui interprète Samuel, et Omar Ayuso, qui joue Omar. Itzan Escamilla avait déclaré à Hola : "Il y a l'envie d'arrêter mais c'est sûr que plus tard, cela nous manquera. C'était comme aller à l'école : on y va, on noue des relations et puis ça vous manque même si vous souhaitez faire autre chose". Omar Ayuso avait précisé avoir changé et grandi depuis la saison 1, et avoir donc d'autres envies : "Quand nous sommes arrivés, nous étions des bébés. Nous en sortons un peu plus vieux". Des départs qui n'ont cependant pas encore été officialisés par Netflix.

Quelle suite pour la série espagnole ?

Concernant l'intrigue de la saison 5 d'Elite, elle reste encore un mystère. Alors qu'on se doute qu'à un moment donné, les personnages ne seront plus des lycéen(ne)s mais des étudiant(e)s, on sait cependant qu'il y aura encore un mort. Gossip Netflix a en effet dévoilé une photo de tournage montrant Omar Ayuso et Adam Nourou en train de sortir un corps de l'eau. Adam Nourou a même publié la photo du scénario de l'épisode 4 sur sa story qui s'appelle... "Le corps". S'agira-t-il d'un nouveau meurtre ?