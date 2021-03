Elite saison 5 : Valentina Zenere et André Lamoglia au casting, qui sont les nouveaux acteurs ?

André Lamoglia et Valentina Zenere, les nouveaux acteurs de la saison 5 d'Elite

Alors que la saison 4 d'Elite n'est pas encore diffusée, la saison 5 d'Elite a été confirmée par Netflix. Et si Danna Paola avait annoncé son départ de la série espagnole, elle avait cependant évoqué un possible retour de Lu dans la saison 5 d'Elite. Et elle ne sera pas la seule à être présente dans cette saison inédite. Les fans espèrent qu'ils retrouveront aussi Ester Expósito (Carla), qui pourrait finalement faire son retour elle aussi. Mais ils aimeraient aussi revoir Itzan Escamilla (Samuel), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia), Miguel Bernardeau (Guzman), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Georgina Amorós (Cayetana) ou encore Claudia Salas (Rebeka).

Mais en attendant de savoir quels "anciens" seront présents, deux nouveaux acteurs seront au casting de la saison 5. Qui ça ? L'acteur brésilien André Lamoglia et l'actrice argentine Valentina Zenere. On ne connaît pas encore les noms de leurs personnages, mais on sait qu'ils incarneront deux nouveaux élèves au lycée Las Encinas.