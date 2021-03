Clara Marz : Bia sur Disney+, pranker Léna Situations, faire Koh Lanta... Elle nous répond (itw)

Clara Marz dans la saison 2 de Bia sur Disney+ : elle se confie sur le tournage

Depuis que Disney+ est dispo en France, son catalogue déjà génial s'est encore agrandi ! Alors que Disney+ a sorti la rubrique Star, plus adulte, la saison 2 de Bia est sortie ce vendredi 5 mars 2021 sur la plateforme de streaming Disney. Et dans ces épisodes inédits, Clara Marz a rejoint le casting au côté de la star Isabela Souza qui joue Beatriz Urquiza, dite Bia. A cette occasion, l'influenceuse a accordé une interview Match ou Next à PRBK.

Clara Marz nous a d'abord révélé être partie "5 semaines" en Amérique latine pour le tournage de la saison 2 de Bia. "Je pense que c'est important dans une vie de partir un mois, deux mois ou trois mois à l'étranger tout seul, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, personne qu'on connaît, ça change la vie vraiment" a-t-elle expliqué, "ça m'a fait un bien énorme".

Et quand la star des réseaux ne tournait pas pour la série Disney+, qu'elle était en week-end et en jours off, elle restait avec Isabela Souza et le reste du casting : "On était tous ensemble avec les autres acteurs". Une équipe très soudée donc, qui a donné envie à celle qui s'était invitée dans Riverdale de continuer l'acting : "Ça m'a initié un peu au cinéma, aux séries", "j'aimerais beaucoup continuer et jouer un rôle".

Pranker Léna Situations, participer à Koh Lanta, mater Les Marseillais... Elle nous répond en Match ou Next

Clara Marz a aussi répondu à nos questions Match ou Next. Pour pranker Léna Situations par exemple, elle serait totalement partante : "Léna est très facile à pranker" en plus, donc "Léna... attention" a-t-elle déclaré en riant.

L'Instagrammeuse a en revanche confié que participer à Koh Lanta serait loin d'être son rêve. "Je n'ai jamais regardé" l'émission animée par Denis Brogniart sur TF1, et puis "moi, on me met 30 secondes au soleil, je deviens rouge et il faut que j'aille à l'hôpital" a-t-elle précisé. En revanche, "depuis la Covid je regarde plus" les émissions de télé-réalité a avoué Clara Marz. Elle a ainsi regardé Les Princes de l'amour 8 sur W9, "par contre je ne regardais pas trop Les Marseillais".

