Elite saison 5 : Danna Paola de retour dans la suite ? "Je pense que Lu reviendra"

La bande originale d'Elite sera beaucoup moins nombreuses dans la saison 4 puisque Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge Lopez (Valerio) ne seront pas présents. De nouveaux acteurs, comme Manu Rios et Carla Diaz, vont donc prendre leur place dans la quatrième saison, mais Ester Exposito, elle, ne ferme pas du tout la porte à son futur retour dans la saison 5 et elle n'est pas la seule. Danna Paola n'est pas non plus contre l'idée de revenir dans la suite d'Elite.

"Je pense que Lu reviendra"

Dans une nouvelle interview, accordée à Los 40 Global Show, l'actrice et chanteuse a une nouvelle fois laissé entendre que son personnage Lu (ou Lucrecia) pourrait reprendre sa place à Las Encinas dans la saison 5 d'Elite, dont le tournage devrait démarrer en février : "Je pense que Lu est avec un oncle millionnaire et mène une vie folle et heureuse (...) Elle ne pourra jamais faire faillite. Je pense que Lu reviendra. La porte sera toujours ouverte, ses amis sont toujours là. Si cela devait arriver, ça serait une grosse surprise."

Il va donc falloir se montrer patient avant de retrouver, potentiellement, Danna Paola et Carla Exposito dans la série Netflix, avec Itzan Escamilla (Samuel), Aron Piper (Ander), Miguel Bernardeau (Guzman), Claudia Salas (Rebeca) et Omar Ayuso (Omar). Un petit détail donne quand même espoir aux fans : les deux actrices sont annoncées au casting de l'épisode 1 de la saison 5 d'Elite sur IMDB.