Elite : Danna Paola (Lu) de retour dans la saison 5 ? Elle ne dit pas non !

Danna Paola avoue : "Je serai heureuse d'être de retour"

C'était confirmé, cinq acteurs ne seront pas dans la saison 4 d'Elite. Quels sont les acteurs qui seront absents de la suite des épisodes ? Danna Paola (Lu), Jorge Lopez (Valerio), Ester Exposito (Carla), Alvaro Rico (Polo) et Mina El Hammani (Nadia). Mais dans une interview pour Rating Cero, Danna Paola alias Lucrecia/Lu dans la série Netflix, a assuré avoir envie de revenir dans la saison 5 (s'il y en a une).

"Elite fait toujours partie de moi, de ma vie, Lucrecia aussi. Même si je ne suis pas là cette saison, s'il y en a d'autres, je serai heureuse d'être de retour" a ainsi expliqué l'actrice mexicaine. Danna Paola ne sera pas dans la saison 4 d'Elite donc, la star avait donné plusieurs raisons sur son départ (vouloir retrouver ses amis et se consacrer à la musique, son autre passion et métier). Mais elle pourrait faire son retour en reprenant le personnage de Lu dans une possible saison 5.

L'actrice d'Elite attend aussi un nouveau projet

En plus d'évoquer son envie de revenir dans Elite, Danna Paola a confié : "J'attends un projet qui me permette de relever un vrai défi dans ma carrière d'actrice et qui me donne l'occasion non seulement de jouer, mais aussi de faire partie du projet créatif". La comédienne attend donc un scénario d'une série ou d'un film sur lequel elle craquerait pour s'investir totalement dedans. "Avec cette expérience que j'ai eue avec ma musique, avec mes clips, avec tout le concept de mon album et tout ce qui vient, j'ai envie de m'aventurer maintenant et de m'impliquer un peu plus, à cent pour cent" a-t-elle ainsi indiqué.