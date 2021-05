Elite saison 5 : Ester Expósito (Carla) de retour ? Elle répond sans ambiguïté

Pour sa saison 4, Elite va accueillir de nouveaux acteurs. Il faut dire que la série doit combler le départ de 5 stars de la série : Danna Paola (Lu), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) et Jorge Lopez (Valerio) ne seront pas de retour pour la suite. Des absences momentanées ou définitives ?

En février dernier, Netflix annonçait qu'Elite aurait bien une saison 5, alors que la saison 4 n'est pas encore sortie (on sait depuis qu'elle arrivera le 18 juin sur la plateforme). En janvier, il s'est murmuré que la cinquième saison pourrait voir le retour de Carla dans la série. Selon la presse espagnole, Ester Expósito serait en pourparlers pour reprendre son rôle dans la suite.

Ester Expósito répond à la rumeur

Cinq mois plus tard, l'actrice a décidé de répondre à la rumeur... et ça ne sent pas bon si vous rêviez de revoir Carla. Interrogée par le magazine Elle sur un possible retour dans Elite, l'actrice a catégoriquement démenti un retour. "Ils disent que je reviens dans la saison 5 de Elite mais ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle une fake news" a déclaré l'actrice. Au moins, les choses sont claires... La saison 5 pourrait d'ailleurs perdre d'autres acteurs puisque Omar Ayuso (Omar) et Itzan Escamilla (Samuel) ont expliqué dans une interview publiée fin 2020 qu'ils quitteront le show après la saison 4.

Netflix annonce une semaine spéciale pour la sortie de la saison 4 d'Elite

Il faudra donc encore attendre un mois pour retrouver la saison 4 d'Elite sur Netflix. Pour fêter la sortie des nouveaux épisodes, le compte Instagram de la série a annoncé une semaine spéciale du 14 au 17 juin avec la publication de 4 histoires courtes autour des personnages. De quoi nous faire patienter en attendant le grand jour !