Elite saison 4 : nouveaux départs en vue ? Deux acteurs prêts à quitter la série

Il va y avoir du changement pour la saison 4 d'Elite qui devrait sortir en 2021 sur Netflix. Et pour cause, cinq acteurs ont quitté le show à l'issue de la saison 3 : Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu) et Jorge Lopez (Valerio). Et ce n'est peut-être pas fini ! Alors que des nouveaux vont débarquer à Las Encinas, la quatrième saison de la série espagnole pourrait aussi être marquée par d'autres adieux.

Omar Ayuso et Itzan Escamilla sur le départ ?

A la fin de la saison 3 d'Elite, plusieurs personnages obtenaient leur diplôme de fin du lycée tandis que d'autres devaient redoubler. Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Omar (Omar Ayuso) et Ander (Aron Piper) seront donc de retour à Las Encinas dans la saison 4 tandis que Cayetana (Georgina Amoros) sera devenue femme de ménage. Mais il ne serait pas prévu que les histoires des personnages s'éternisent. Interrogés par Hola, Omar Ayuso et Itzan Escamilla ont confié que le tournage de la saison 4 devrait se poursuivre jusqu'en décembre... et qu'ils devraient ensuite quitter la série.

Alors que le journaliste leur demandait s'il s'agirait de la dernière saison pour eux, les deux stars ont répondu que oui. Un départ prochain qui ne semble pas attrister les deux stars. "Il y a l'envie d'arrêter mais c'est sûr que plus tard, cela nous manquera. C'était comme aller à l'école : on y va, on noue des relations et puis ça vous manque même si vous souhaitez faire autre chose" a confié l'interprète de Samuel. Et Omar Ayuso d'ajouter : "Quand nous sommes arrivés, nous étions des bébés. Nous en sortons un peu plus vieux". Reste à savoir s'ils seront les seuls à faire leurs adieux...