Elite : voici les projets d'Arón Piper (Ander) et Miguel Bernardeau (Guzman) après leur départ

La saison 4 d'Elite était déjà celle du renouveau côté casting, mais ce n'est pas terminé. Après Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) et Jorge Lopez (Valerio), ce sont deux autres acteurs qui ont fait leurs adieux : dans le dernier épisode, Ander (Arón Piper) et Guzman (Miguel Bernardeau) partaient pour un grand voyage. Si le départ des deux acteurs n'est pas (encore) officiel, c'est tout comme. En effet, les deux stars sont déjà très occupées, alors que le tournage de la saison 5 d'Elite a déjà débuté.

Miguel Bernardeau a déjà 3 projets de séries

Celui qui interprète Guzman n'a pas attendu la mise en ligne de la saison 4 d'Elite pour se préparer à l'après. Miguel Bernardeau qui est en couple avec une célèbre chanteuse a déjà trois projets de séries. Eh oui, il ne chôme pas ! Il a déjà tourné Todo lo otro, attendue pour 2021 sur la plateforme HBO Espagne. Le tournage a eu lieu entre décembre 2020 et mai 2021 et la série racontera l'histoire d'un groupe de trentenaires vivants à Madrid et qui ne mènent pas la vie dont ils ont toujours rêvé.

Le 2e série dans laquelle on retrouvera Miguel Bernardeau est en préparation pour Netflix. Il s'agit de 1899, une série mêlant horreur et mystères créée par Jantje Friese et Baran bo Odar, alias les créateurs de la série allemande Dark. Le pitch ? Des migrants européens quittent Londres sur un bateau pour commencer une nouvelle vie à New York. Mais le voyage va se transformer en cauchemar. En plus de l'acteur espagnol, on retrouvera aussi au casting Emily Beecham, Andreas Pietschmann (Jonas version adulte dans Dark) ou encore Anton Lesser (The Crown). Le tournage a débuté en mai à Londres.