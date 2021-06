Arón Piper (Elite) venu illégalement en plein Covid au Chili ? Le gouvernement réagit à la polémique

La venue d'Arón Piper au Chili est loin d'être passée inaperçue. Des vidéos et des photos de son arrivée à l'aéroport de Santiago, la capitale, ont fuité sur la Toile, à tel point que des fans ont suivi l'acteur pour espérer partager un moment avec lui. Malheureusement pour elles, leur rencontre avec Arón Piper ne s'est pas passée comme prévu puisqu'il les a recalées de manière cash. En parallèle, certaines personnes ont violemment critiqué la star d'Elite pour son voyage.

Arón Piper en pleine polémique

La raison ? Arón Piper n'est pas censé être autorisé à venir au Chili car les frontières sont fermées et l'entrée dans le pays est interdite aux étrangers. Afin de calmer la polémique, la sous-secrétaire à la prévention du crime, Katherine Martorell, a assuré dans un communiqué de presse, que l'acteur de Après toi le chaos était dans ses droits : "Bien que les frontières soient fermées, il existe des critères pour que les Chiliens et les résidents du Chili puissent sortir et pour que les gens puissent également entrer dans le pays. Ce sont des critères assez limités et parmi ceux-ci se trouvent le développement du pays avec des mesures, en faveur de l'industrie nationale de certains arts, importantes pour le pays."

"Il est entré avec une autorisation"

Elle a ensuite expliqué qu'Arón Piper a bien respecté les conditions sanitaires exigées : "Il est entré avec une autorisation demandée par le ministère des Cultures, qui établit qu'il est essentiel pour le développement de l'industrie nationale et la diffusion de l'image du Chili. Il est aussi entré avec un test PCR négatif effectué 72 heures avant son arrivée. Il a refait le test à l'aéroport puis il est resté 10 jours en isolement dans un hôtel avant de se rendre dans la région de La Araucanía."

Et puis, Arón Piper est parti au Chili pour raisons professionnelles et non personnelles. Eh oui, il est actuellement en plein tournage du film Sayen, réalisé par les frères Pablo et Juan de Dios Larraín, et Rocío Jadue, destiné à être diffusé sur Amazon Prime Video. Ce nouveau projet confirmerait-il l'absence de l'acteur dans la saison 5 d'Elite ?