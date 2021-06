Elite saison 5 : 6 théories sur la suite de la série

4. Philippe va finir en prison

Parmi les petits nouveaux de la saison 4 d'Elite, on retrouvait aussi Philippe (Pol Granch), un prince très chelou. On comprenait au fil des épisodes qu'il avait abusé d'une jeune femme à qui il laissait un message dans le dernier épisode, avouant par la même occasion sa culpabilité. On imagine que cette intrigue sera importante dans la suite. Notre théorie ? Philippe pourrait terminer en prison. Et franchement, on espère juste qu'Elite ne fera pas la même erreur que la saison 3 de 13 Reasons Why avec Bryce (pour rappel, la série avait presque cherché à excuser Bryce pour ses actions, et ça n'avait pas plu aux fans de la série).

5. Deux autres personnages vont quitter la série

Et si les départs d'Ander et Guzman n'étaient que le début ? On a bien peur que d'autres élèves suivent le même chemin. Surtout que deux autres stars de la série ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à faire leurs adieux : avant le lancement de la saison 4, Itzan Escamilla (Samuel) et Omar Ayuso (Omar) ont clairement expliqué qu'ils étaient prêts à tourner la page. Avec la fin du lycée qui approche, on se dit que ça sent plus que jamais la fin pour les membres du casting original.

6. Christian sera de retour

Parce qu'on peut toujours rêver et que le tournage de la dernière saison de La Casa de Papel est officiellement terminé, on se dit que Christian joué par Miguel Herrán pourrait enfin revenir dans la série. Pour rappel, le personnage a quitté la série au début de la saison 2. Et pendant qu'on y est, on croise aussi les doigts pour le retour de Nano (Jaime Lorente). Même si ça semble quand même peu probable.