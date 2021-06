Elite saison 4 : on a vu les épisodes, notre avis garanti SANS spoiler

S'il y a bien une série qu'on attendait, c'était Elite. Et cette année, Netflix a vu les choses en grand pour le retour de la série espagnole : en plus des épisodes de la saison 4, la plateforme a mis en ligne 4 histoires courtes : Guzman, Cayetana et Rebeka, Nadia et Guzman, Omar, Ander et Alexis et enfin Carla et Samuel. Après tout ça, on est prêts pour découvrir la suite de la série qui est déjà renouvelée pour une saison 5.

Quelle intrigue pour la saison 4 de Elite ?

Plusieurs mois ont passé depuis la fin de la saison 3. C'est l'heure de la rentrée et elle ne démarre pas très bien pour les élèves de Las Encinas. Le lycée a décidé d'évincer la mère d'Ander pour la remplacer par Benjamin (Diego Martin), un nouveau proviseur autoritaire. Et il n'arrive pas seul puisqu'il débarque avec ses trois enfants. Ari (Carla Diaz), Patrick (Manu Rios) et Mencia (Martina Cariddi) ne vont pas passer inaperçus. Sans parler de Philippe (Pol Ranch), membre d'une famille royale dont l'arrivée va encore plus exacerber les tensions. Des tensions qui vont culminer... jusqu'à ce qu'un nouveau drame frappe les élèves.