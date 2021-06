Miguel Bernardeau (Elite) : l'acteur s'affiche avec sa chérie, déclaration d'amour sur Instagram

Le 27 juin dernier, Aitana Ocaña Morales fêtait ses 22 ans. De qui s'agit-il ? D'une chanteuse espagnole découverte dans l'émission Operación Triunfo et à l'origine de deux albums intitulés Spoiler (2019) et 11 Razones (2020). Mais cette jeune artiste, déjà multirécompensée, n'est autre que la copine de Miguel Bernardeau, la star de la série Elite.

Miguel Bernardeau s'affiche en couple

Oui, alors que l'interprète de Guzmán dans la série de Netflix fait battre le coeur des fans, le sien n'est malheureusement plus à prendre. Depuis 2018, le comédien est en effet en couple avec Aitana, avec qui il vit dans une sublime demeure à Madrid. Et si Miguel Bernardeau est habituellement du genre discret quand il s'agit de sa vie privée, il n'a pu s'empêcher de faire une exception afin de célébrer l'anniversaire de sa compagne.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, l'acteur a donc profité de son compte Instagram pour y publier toute une série de photos inédites de son couple ou d'Aitana en solo. Des images naturelles qui reflètent leur relation et complicité au quotidien, qui se révèlent être aussi drôles que mignonnes. En plus, on y retrouve Sopa, leur magnifique chien.

Puis, alors que Miguel Bernardeau a ensuite dévoilé en légende, "Félicitations Aitana, je t'aime", la principale concernée n'a bien évidemment pas manqué de réagir à cette publication en déclarant, "Mon dieu hahahaha. Je t'aime tellement, je veux des moments comme ça pour toujours". C'est parfois beau l'amour.