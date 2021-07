Elite saison 5 : Miguel Bernardeau (Guzmán) confirme son départ et fait ses adieux aux fans

Les départs continuent dans Elite. A la fin de la saison 3, ce sont cinq acteurs qui ont quitté la série, à savoir Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Jorge Lopez (Valerio) et Alvaro Rico (Polo). Nadia a quand même fait quelques apparitions dans la saison 4 et on a pu voir Carla dans une histoire courte mise en ligne avant la quatrième saison de la série. Mais la fin de la saison 4 laissait aussi entendre que deux autres acteurs allaient quitter la série : Ander (Arón Piper) et Guzmán (Miguel Bernardeau) quittaient Las Encinas pour un tour du monde.

Les adieux de Miguel Bernardeau

C'est désormais officiel, Miguel Bernardeau ne sera pas de retour dans Elite pour la saison 5. Un mois après la mise en ligne de la saison 4 sur Netflix, l'acteur a annoncé officiellement son départ dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de la série. Ému, l'acteur a tenu à s'exprimer suite au final de la saison 4. "Je voulais vous dire au revoir et vous envoyer un câlin." dit-il dans la vidéo, à voir dans notre diaporama.

Dans son message, l'acteur a remercié l'équipe de la série. "Je veux dire merci à toute l'équipe d'Elite, la production, l'équipe, à mes partenaires de jeu, ceux qui sont encore là et ceux qui ne le sont plus, vous serez toujours dans mon coeur et ça a été un plaisir de travailler avec vous." explique Miguel Bernardeau qui souligne aussi que "tourner la série n'a pas été facile" : "Ça a été une expérience géniale, parfois difficile mais très, très constructive et nous avons tellement appris en la faisant. Je suis très reconnaissant. Merci à Netflix pour cette opportunité et aux créateurs." ajoute-t-il. Pour finir, Miguel Bernardeau a passé un message à son personnage : "Plus que tout, merci Guzmán pour m'avoir appris que peu importe qui l'on est, il n'est jamais trop tard pour changer. Au revoir".

Un autre projet de série sur Netflix en préparation

Un départ qui n'est donc pas très surprenant vu la fin de la saison 4. Mais ne vous inquiétez pas, vous reverrez bientôt Miguel Bernardeau : l'acteur a plusieurs projets de séries dont une en tournage pour Netflix. Il sera prochainement au casting de 1899 de Jantje Friese et Baran bo Odar (les créateurs de la série Dark), une série qui suivra des migrants européens quittant Londres en bateau pour New York. Mais des événements durant le voyage vont transformer cette traversée en vrai cauchemar.

De son côté, Arón Piper n'a pas encore confirmé son départ d'Elite. Plusieurs nouveaux acteurs ont été annoncés au casting de la saison 5 pour combler ces nouveaux départs. Découvrez d'ailleurs tout ce que l'on sait déjà sur la suite d'Elite ainsi que nos théories sur la saison 5.